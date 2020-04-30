Суд займется делами по одобрению терактов

Суд рассмотрит дела по одобрению терактов в Новой Зеландии в 2019 году, Норвегии в 2011 году и Афганистане в 2018 году, в которых подозреваются восемь человек. В пресс-релизе об этом сообщил пресс-секретарь Пражской полиции Ян Данек.
О подаче одной из таких жалоб информировала на своем портале Высшая государственная прокуратура. В случае доказательства данного факта лицам, осужденным за публичное одобрение терроризма и пропаганду действий террористов, грозит до 15 лет лишения тюрьмы. Следователи из специализированных отделений пражской полиции расследовали инциденты с данным подтекстом несколько месяцев.
Один из инцидентов, связанный с наружным размещением в центре города запрещенных листовок, судьи планируют рассмотреть уже в мае.
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