Суд займется делами по одобрению терактов

Суд рассмотрит дела по одобрению терактов в Новой Зеландии в 2019 году, Норвегии в 2011 году и Афганистане в 2018 году, в которых подозреваются восемь человек. В пресс-релизе об этом сообщил пресс-секретарь Пражской полиции Ян Данек.

О подаче одной из таких жалоб информировала на своем портале Высшая государственная прокуратура. В случае доказательства данного факта лицам, осужденным за публичное одобрение терроризма и пропаганду действий террористов, грозит до 15 лет лишения тюрьмы. Следователи из специализированных отделений пражской полиции расследовали инциденты с данным подтекстом несколько месяцев.

Один из инцидентов, связанный с наружным размещением в центре города запрещенных листовок, судьи планируют рассмотреть уже в мае.