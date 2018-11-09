Суд взял под стражу бывшего пражского имама Самера Шехадеха, обвиненного в терроризме

Районный суд Праги-5 принял решение о взятии под стражу бывшего пражского имама Самера Шехадеха, против которого выдвинуто обвинение в террористической деятельности. У Самера Шехадеха палестинские корни; он родился в Праге. Обвиняемый отказался от подачи апелляции, и решение суда вступило в силу. Суд принял решение о досудебном задержании подозреваемого из опасений, что он может скрыться, влиять на свидетелей и продолжать противозаконную деятельность.

Силы правопорядка задержали Самера Шехадеха на территории Иордании, и 8 ноября 2018 г. он был экстрадирован в Чешскую Республику. Чешская полиция обвиняет Самера Шехадеха (34 года), его брата Омара (27 лет) и жену брата Фатиму (24 года) в том, что в Сирии они вступили в ряды организации «Джебхат Фатх аш-Шам» («Фронт взятия Сирии»), близкой к «Аль-Каиде». Омар Шехадех и Фатима, ранее носившая имя Кристина Гудкова, по-прежнему скрываются за пределами Чехии. Обвинение в непосредственном участии в террористической организации против граждан Чехии было выдвинуто впервые. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

В поле зрения служб безопасности Центральной Чехии Самер Шехадех попал по подозрению в рассылке писем с угрозами мусульманам, посещающим христианские богослужения. По утверждению председателя Центра мусульманских общин Мунееба Альрави, Самер Шехадех никогда не был исламским духовным лидером, и его статус имама ставится под сомнение.