Суд встал на сторону отеля, требовавшего от граждан России письменно подтверждать свое несогласие с аннексией Крыма

Компания Golden Gastro Service оспорила в судебном порядке штраф в размере 5000 крон (около 200 евро), который был наложен по обвинению в дискриминации российских граждан. В отеле Brioni в Остраве от туристов из России перед заселением требовали подписывать текст, подтверждающий их несогласие с аннексией Крымского полуострова.

Согласно вердикту, вынесенному Конституционным судом, менеджмент гостиницы тем самым хотел выразить свои взгляды. По мнению суда, речь не шла о дискриминации, и отказы в заселении в отель являлись не проявлением ненависти, а были вызваны рациональными причинами. Дело о штрафе возвращено в Высший административный суд для пересмотра.

В тексте заключения Конституционный суд со ссылкой на позицию МИД Чехии, международных организаций и экспертов, указал, что «аннексия Крыма противоречит основным правилам международного права». Также суд напомнил, что и государства делают различия в своем отношении к отдельным людям в зависимости от их гражданства, что не является тем же, что дискриминация по национальному или расовому признаку.