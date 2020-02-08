Суд в Тиране прекратил дело против чешского энергохолдинга ČEZ

Суд в Тиране прекратил уголовное дело против чешского энергохолдинга ČEZ, подозреваемого в Албании в коррупции. Об этом в субботу информировал портал iDnes.cz. По словам представителя Министерства иностранных дел Чехии Михала Дудаша, судебное разбирательство было остановлено по причине недостатка доказательств вины обвиняемых.

Oдбнако в Чешской Республике, согласно информации данного портала, продолжается расследование транзакции – ČEZ в 2009 перевел в Албанию на личный счет косовского предпринимателя (Nue Kalaj) сумму в размере около 180 миллионов крон.

В связи с этим следственные органы Албании заподозрили, что деньги могли предназначаться для подкупа тамошних политиков и чиновников в тот период, когда ČEZ получил контроль над большей частью акций албанского оператора системы распределения электроэнергии.