Суд увеличил сроки наказания главным обвиняемым по коррупционному делу бывшего гетмана Рата

Краевой суд Центрально-чешского края, рассмотрев коррупционное дело бывшего гетмана Центрально-Чешского края Давида Рата, увеличил сроки наказания бывшему директору больницы в Кладно Катержине Коттовой и ее супругу Петру Котту с шести до восьми лет лишения свободы. Восьмилетний приговор был вынесен также самому Рату.

Обвиняемыми по делу проходят девять человек и восемь фирм. Супруги Коттовы и Рат считаются главными действующими лицами коррупционной схемы по манипуляции тендерами на поставку автомобилей скорой медицинской помощи, реконструкцию здания больницы г. Колин и строительство нового здания в больнице г. Млада-Болеслав.

Суд также принял решение наложить на Катержину Коттову и Петра Котта денежное взыскание в размере 20 миллионов крон (800 тысяч евро). Каждый из них уже заплатил по 15 миллионов крон. По приговору суда, Рату назначено денежное наказание в 18 миллионов крон.