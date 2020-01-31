Архив передач

Суд увеличил сроки наказания главным обвиняемым по коррупционному делу бывшего гетмана Рата

Эва Туречкова
31-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Краевой суд Центрально-чешского края, рассмотрев коррупционное дело бывшего гетмана Центрально-Чешского края Давида Рата, увеличил сроки наказания бывшему директору больницы в Кладно Катержине Коттовой и ее супругу Петру Котту с шести до восьми лет лишения свободы. Восьмилетний приговор был вынесен также самому Рату.

Обвиняемыми по делу проходят девять человек и восемь фирм. Супруги Коттовы и Рат считаются главными действующими лицами коррупционной схемы по манипуляции тендерами на поставку автомобилей скорой медицинской помощи, реконструкцию здания больницы г. Колин и строительство нового здания в больнице г. Млада-Болеслав.

Суд также принял решение наложить на Катержину Коттову и Петра Котта денежное взыскание в размере 20 миллионов крон (800 тысяч евро). Каждый из них уже заплатил по 15 миллионов крон. По приговору суда, Рату назначено денежное наказание в 18 миллионов крон.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 