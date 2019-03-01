Суд увеличил срок условного наказания за злоупотребление военной разведкой

Антон Каймаков
01-03-2019
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Городской суд Праги ужесточил приговор Яне Нечасовой (ранее Надёвой), супруге экс-премьера Чехии Петра Нечаса, которая обвиняется в злоупотреблении военной разведкой страны. Напомним, что по заданию Яны Нечасовой, являвшейся главой секретариата премьера, военные разведчики вели наблюдение за бывшей супругой главы правительства. Скандал привел в 2013 году к отставке кабинета министров премьера Петра Нечаса.

Ныне суд вынес окончательный приговор. Яна Нечасова приговорена к трехлетнему условному наказанию с отсрочкой на пять лет. Предыдущий приговор предусматривал двухлетнее условное наказание. Кроме этого, Яне Надьовой запрещено в течение 10 лет занимать какие-либо руководящие посты в системе государственного управления.

 
 
 
 
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