Суд смягчил приговор гражданину Чехии, осужденному за участие в боевых действиях на стороне ДНР

Верховный апелляционный суд 17 сентября снизил наказание гражданину Чехии, военнослужащему Эрику Эшту, осужденному за участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов ДНР. В мае 2019 года за он был приговорен к трем годам условно с отсрочкой исполнения приговора на три года за участие в незаконных вооруженных формированиях за рубежом.

Как сообщает информагенство ЧТК, на основании апелляции суд снизил условный срок до двух лет лишения свободы условно с отсрочкой на три года. Согласно вердикту апелляционного судебного сената, краевой суд в Пардубице, который вынес изначальный приговор, использовал неточную юридическую квалификацию. При этом суд высшей инстанции подтвердил, что осужденный лишен воинского звания.

Изначальное обвинение в терроризме, по которому Эшту грозило до 20 лет тюремного заключения, не подтвердил ни первый, ни второй суд.