Суд смягчил приговор гражданину Чехии, осужденному за участие в боевых действиях на стороне ДНР

Верховный апелляционный суд 17 сентября снизил наказание гражданину Чехии, военнослужащему Эрику Эшту, осужденному за участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов ДНР. В мае 2019 года за он был приговорен к трем годам условно с отсрочкой исполнения приговора на три года за участие в незаконных вооруженных формированиях за рубежом.
Как сообщает информагенство ЧТК, на основании апелляции суд снизил условный срок до двух лет лишения свободы условно с отсрочкой на три года. Согласно вердикту апелляционного судебного сената, краевой суд в Пардубице, который вынес изначальный приговор, использовал неточную юридическую квалификацию. При этом суд высшей инстанции подтвердил, что осужденный лишен воинского звания.
Изначальное обвинение в терроризме, по которому Эшту грозило до 20 лет тюремного заключения, не подтвердил ни первый, ни второй суд.
Украинцам на рынке труда Чехии начинают конкурировать работники из экзотических стран
Чешские политики требуют извинений за слова Мединского о «гауляйтере», а дочь Конева хочет перенести памятник в Россию
Велопробег Пльзень-Африка. 18 тыс. км в одиночку
Прага не хочет оставаться «столицей алкотуризма»
Министр культуры России назвал старосту района Праги нацистом