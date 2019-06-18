Суд: род Вальдероде имеет право на возвращение конфискованного имущества

Эва Туречкова
18-06-2019
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Потомки дворянского рода Карела де Фур Вальдероде имеют законные права на возвращение замка Грубы Рогозец и другого имущества на северо-востоке Чехии, общей стоимостью в 3 млрд крон. Такое постановление вынес Аппеляционный краевой суд г. Градец-Кралове, подтвердив тем самым вердикт суда г. Семилы от 2017 года.

Заявивший на основе закона о реституциях о праве на имущество Карл Вальдероде скончался в 2000 году. С тех пор делом занимается его вдова Иоханна Каммерландер. Карл Вальдероде состоял в рядах членов Судетской немецкой партии (SdP) и вооруженных сил нацистской Германии, что и стало основанием для послевоенной конфискации его владений на чешской территории на основе декретов президента Эдварда Бенеша.

Гражданство Вальдероде было возвращено Чехословакией в 1947 г., поэтому вопрос о его вине перед чешским государством был признан иррелевантным. В 1949 году он эмигрировал в Вену, в 1990 г. подал ходатайство об очередном возвращении гражданства, которое через два года было удовлетворено.

Эва Туречкова
18-06-2019
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