Суд продолжит рассмотрение иска против С. Бартика, опубликовавшего сообщение об онкологическом заболевании президента

Катерина Айзпурвит
23-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Суд продолжит рассмотрение иска, поданного канцелярией президента на бывшего члена городского совета Брно Сватоплука Бартика. После отказа в рассмотрении обвинения в нарушении закона, поданного на Бартика министром юстиции, Пражский Град решил продолжить собственную судебную тяжбу.

В 2017 году, незадолго до президентских выборов, Сватоплук Бартик опубликовал в Facebook сообщение: «Земан болеет раком, и ему остается всего несколько месяцев жизни». Президент неоднократно опровергал эту информацию.Ранее в ходе полицейского расследования не был доказан преступный умысел и нанесение серьезного ущерба правам потерпевшего.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 