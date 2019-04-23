Суд продолжит рассмотрение иска против С. Бартика, опубликовавшего сообщение об онкологическом заболевании президента

Суд продолжит рассмотрение иска, поданного канцелярией президента на бывшего члена городского совета Брно Сватоплука Бартика. После отказа в рассмотрении обвинения в нарушении закона, поданного на Бартика министром юстиции, Пражский Град решил продолжить собственную судебную тяжбу.

В 2017 году, незадолго до президентских выборов, Сватоплук Бартик опубликовал в Facebook сообщение: «Земан болеет раком, и ему остается всего несколько месяцев жизни». Президент неоднократно опровергал эту информацию.Ранее в ходе полицейского расследования не был доказан преступный умысел и нанесение серьезного ущерба правам потерпевшего.