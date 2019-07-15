Суд приговорил россиянина, сбившего в Праге насмерть туристку, к 9 годам тюрьмы

Пражский городской суд в понедельник приговорил россиянина Олега Губина, который в состоянии алкогольного опьянения в новогоднюю ночь в центре Праги своим автомобилем насмерть сбил 26-летнюю колумбийскую туристку, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу, к девяти годам лишения свободы.

ДТП произошло в ночь на 1 января 2018 года на пересечении улиц Myslíkova и Spálená. Анализ показал наличие в крови обвиняемого 2 промилле алкоголя. Суд также обязал Губина выплатить семье жертвы автокатастрофы денежную компенсацию.

Напомним, что 40-летний иностранец находится в розыске. Он был задержан полицией, однако спустя три дня выпущен из СИЗО под подписку о невыезде и залог в 1 миллион крон (40 тысяч евро). После того, как россиянин в апреле прошлого года впервые не явился в суд, он был объявлен в международный розыск. Факт бегства от правосудия позднее подтвердил его адвокат Леонид Кушнаренко.