Суд Праги отменил меры Минздрава по ограничению свободы передвижения, розничной торговли и предоставления услуг

Oкружной суд Праги отменил четыре меры по ограничению свободы передвижения, розничной торговли и предоставления услуг, введенные Министерством здравоохранения Чехии в условиях чрезвычайного положения из-за вспышки эпидемии коронавируса.

По мнению судей, они идут вразрез с законом. Сенат суда таким образом удовлетворил иск эксперта по правам граждан в области здравоохранения Ондржея Достала. Достал подверг меры критике, кроме прочего, потому, что считает их «своевольными, хаотичными и непонятными».

Решение столичного суда вступило в силу. Председатель судебного сената Штепан Выборны подчеркнул, что и «в нынешней ситуации необходимо неукоснительное соблюдение правил со стороны органов публичной власти и сохранение в максимально возможной мере правового государства. Правительство должно было принять меры в режиме Кризисного закона. Суд обязан исключить возможность, чтобы такими полномочиями было наделено лишь одно ведомство».

По мнению представителей сената, у Кабмина еще есть время для того, чтобы до 27 апреля принять меры по ограничению свободы передвижения, розничной торговли и предоставления услуг в виде закона.

Mинистерство здравоохранения будет искать способ решения проблемы в соответствии с замечаниями со стороны суда, чтобы сохранить ограничительные меры, которые являются принципиальными для противодействия эпидемии коронавируса. Агентству ČTK об этом сообщил глава Минздрава Адам Войтех.