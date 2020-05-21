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Суд подтвердил приговор в виде 10 лет лишения свободы, вынесенный бывшему пражскому имаму за поддержку терроризма

Катерина Айзпурвит
21-05-2020
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Бывший пражский имам Самер Шехадех должен провести 10 лет за решеткой за помощь террористической организации. 21 мая вынесенный ранее приговор утвердил апелляционный Верховный суд в Праге.

Имам помог своему брату Омару Шехадеху и его супруге Фатиме выехать в Сирию, где они вступили в ряды террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам» («Фронт взятия Сирии»). Заочно Омар Шехадех был приговорен чешским судом к 11 годам тюрьмы, Фатима Гудкова – к шести.

Самер Шехадех, которого задержали в Иордании и доставили в Чехию, находился под стражей с ноября 2018 года. Он попал в поле зрения спецслужб после того, как по WhatsApp рассылал чешским мусульманам сообщения, в которых отговаривал от участия в совместном богослужении с христианами в пражском храме Сердца Господня, посвященном противодействию терроризму. Согласно обвинению, он поддержал стремление родственников присоединиться к ИГИЛ и отказался, несмотря на просьбы семьи, уговорить брата вернуться домой.

Катерина Айзпурвит
21-05-2020
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