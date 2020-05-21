Суд подтвердил приговор в виде 10 лет лишения свободы, вынесенный бывшему пражскому имаму за поддержку терроризма

Бывший пражский имам Самер Шехадех должен провести 10 лет за решеткой за помощь террористической организации. 21 мая вынесенный ранее приговор утвердил апелляционный Верховный суд в Праге.

Имам помог своему брату Омару Шехадеху и его супруге Фатиме выехать в Сирию, где они вступили в ряды террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам» («Фронт взятия Сирии»). Заочно Омар Шехадех был приговорен чешским судом к 11 годам тюрьмы, Фатима Гудкова – к шести.

Самер Шехадех, которого задержали в Иордании и доставили в Чехию, находился под стражей с ноября 2018 года. Он попал в поле зрения спецслужб после того, как по WhatsApp рассылал чешским мусульманам сообщения, в которых отговаривал от участия в совместном богослужении с христианами в пражском храме Сердца Господня, посвященном противодействию терроризму. Согласно обвинению, он поддержал стремление родственников присоединиться к ИГИЛ и отказался, несмотря на просьбы семьи, уговорить брата вернуться домой.