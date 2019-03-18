Суд отклонил жалобу кардинала Дуки о неуважении театра к христианским символам

Городской суд Брно отклонил жалобу, поданную кардиналом Домиником Дукой на «Центр экспериментального театра» и Национальный театр в Брно, на чьих подмостках прошли спорные спектакли. Глава Чешской католической церкви и его адвокат, также выступавший истцом, требовали извинений за постановки, в которых, по их мнению, христианские символы показаны в непристойном контексте. Адвокат указывал, что «свобода слова не может быть безграничной» и «может провоцировать террор». При этом истцы подчеркивали, что «о цензуре речь не идет». Представители театров, со своей стороны, заявили, что жалоба основывается «на чувствах и рассуждениях, с которыми сложно полемизировать».

Жалоба касалась работ театра «Гусыня на веревочке», где хорватский режиссер Оливер Фрлич поставил пьесы «Проклятие» и «Наше насилие и ваше насилие», в которой, в частности, появляется персонаж, изображающий Иисуса Христа, совершающий насилие над мусульманкой. По мнению истцов, «эта сцена переходит все правовые и моральные границы». В своем вердикте судья указал, что речь шла «об аллегории, а не о конкретной фигуре Иисуса», добавив, что «верующие могут продолжать и дальше спокойно ходить в костелы». Адвокат кардинала заявил, что на решение будет подана апелляция. Истцы ожидают, что дело дойдет до ЕСПЧ.

В мае 2018 года спектакль «Наше насилие и ваше насилие» был прерван ворвавшимися на сцену членами группировки «Порядочные люди», которая в списках МВД значится как экстремистская.