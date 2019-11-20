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Суд отклонил обжалование кардинала Дуки в связи с театральными выступлениями

Эва Туречкова
20-11-2019
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Краевой суд г. Брно отклонил обжалование кардинала Доминика Дуки, требовавшего принесения официальных извинений от имени Центра экспериментального театра и Национального театра Брно в связи с театральными постановками «Проклятие» и «Наше насилие и ваше насилие» режиссера Оливера Фрльича. Решение суда вступило в законную силу.

По мнению главы Чешской католической церкви и его адвоката, также выступавшего истцом, во время спектаклей христианские символы были показаны в непристойном контексте. Адвокат указывал, что «свобода слова не может быть безграничной» и «может провоцировать террор». При этом истцы подчеркивали, что «о цензуре речь не идет».

Представители театров, со своей стороны, утверждали, что жалоба основывается «на чувствах и рассуждениях, с которыми сложно вести полемику».

 
 
 
 
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