Суд отклонил обжалование кардинала Дуки в связи с театральными выступлениями

Краевой суд г. Брно отклонил обжалование кардинала Доминика Дуки, требовавшего принесения официальных извинений от имени Центра экспериментального театра и Национального театра Брно в связи с театральными постановками «Проклятие» и «Наше насилие и ваше насилие» режиссера Оливера Фрльича. Решение суда вступило в законную силу.

По мнению главы Чешской католической церкви и его адвоката, также выступавшего истцом, во время спектаклей христианские символы были показаны в непристойном контексте. Адвокат указывал, что «свобода слова не может быть безграничной» и «может провоцировать террор». При этом истцы подчеркивали, что «о цензуре речь не идет».

Представители театров, со своей стороны, утверждали, что жалоба основывается «на чувствах и рассуждениях, с которыми сложно вести полемику».