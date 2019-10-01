Суд не вынес решение по пересмотру дела туристов из Нидерландов, избивших пражского официанта

Суд не вынес решение по пересмотру вердикта, согласно которому братья Армин и Араш Нахви из Нидерландов получили наказание в виде шести и пяти лет лишения свободы за избиение официанта пражского кафе. Оба вызванных судебно-медицинских эксперта не явились на судебное заседание, состоявшееся 1 октября 2019 г. Таким образом, суд лишь продлил подданным Нидерландов срок содержания под стражей до 15 октября, с чем оба осужденных согласились.

Суд предыдущей инстанции признал подданных Нидерландов виновными в причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве, однако отклонил обвинение в покушении на убийство. В ходе пересмотра дела прокурор настаивает на изначальной квалификации преступления, требуя ужесточения наказания до десяти лет лишения свободы. Защита стремиться доказать, что официант получил травму головы не из-за физического контакта с осужденными, а в результате падения, и решающее значение здесь будет иметь экспертное заключение.

Пострадавшего в апреле 2018 года официанта врачи были вынуждены ввести в искусственную кому; молодой человек перенес несколько операций. Конфликт возник из-за запрета на распитие посетителями принесенного с собой алкоголя. Братья Нахви утверждают, что плохо помнят произошедшее, а к драке подключились, поскольку «защищали своих друзей».