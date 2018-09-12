Суд наложил запрет на продажу книги «Кротик в гостях»

Верховный суд Чехии наложил запрет на продажу книги «Кротик в гостях» (Krtek na návštěvě). Автором текста является дочь Зденека Миллера - автора легендарного героя чешских мультфильмов, Катержина Миллерова. Суд признал лицензионный договор, подписанный ею и ее отцом в 2011 году, недействительным, так как в нем не оговорен вопрос о вознаграждении.

Жалобу подала распорядитель наследства Милена Фишерова, которая также выразила несогласие с появлением новой героини, «госпожи Кротиковой».

Споры о наследстве Миллера ведутся уже долгие годы, так как художник в течение своей жизни составил несколько завещаний. Потенциальных наследников – шесть.