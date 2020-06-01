Суд: Местные жители не могут препятствовать исследованиям, связанным с поиском места для могильника радиоактивных отходов

Наивысший административный суд Чехии высказался в поддержку упрощения правил проведения геологических исследований в регионах, подходящих для размещения в них могильника радиоактивных отходов. Согласно опубликованному вердикту, местные жители не имеют права препятствовать осуществлению исследовательских работ. Решение суда связано с жалобой Министерства регионального развития Чехии, которое определила территорию проведения геологических исследований «Градек» близ города Йиглава. Нивысший административный суд, таким образом, отменил предшествующий вердикт Городского суда Праги.