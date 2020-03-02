Суд г. Теплице вернулся к рассмотрению дела об агрессивных комментариях под фотографией первоклассников

Областной суд города Теплице вернулся к рассмотрению дело о комментариях под фотографией первоклассников местной начальной школы. Некоторые высказывания проверялись проверке на наличие признаков враждебности и целенаправленного разжигания ненависти. Предыдущий оправдательный судебный вердикт был отменен решением апелляционного краевого суда

Автор комментариев, обвиняемый Витезслав Кроупа отказался от дачи показаний. Ему грозит до трех лет лишения свободы за публикацию комментариев и фотографий Гитлера, Геринга и свастики.

В первый класс одной из школ г. Теплице поступило много детей из цыганских, вьетнамских и арабских детей. После публикации с соцсети школы традиционной коллективной фотографии под ней появились агрессивные комментарии.