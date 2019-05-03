Студенты в Брно протестовали против изменения климата

Эва Туречкова
03-05-2019
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Двести студентов средних учебных заведений протестовали в центре Брно против глобального изменения климата, пытаясь таким образом привлечь к проблеме внимание местных политиков.

Студенты пришли на площадь Свободы с транспарантами с изображением графика роста среднестатистической температуры за последние 60 лет и указанием количества выпускаемого в атмосферу в Чехии диоксида углерода.

 
 
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