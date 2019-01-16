Студенты университета Усти-над-Лабе зажгли свечи в память о Яне Палахе и диссиденте и политологе Рудольфе Кучере

Катерина Айзпурвит
16-01-2019
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На акции, приуроченной к 50-летию самосожжения Яна Палаха, студенты университета Усти-над-Лабе также почтили память диссидента и политолога Рудольфа Кучеры, скончавшегося 15 января 2019 года на 72-м году жизни.

В память о Яне Палахе студенты передавали друг другу как символ света и надежды горящие свечи, которые затем поместили под его фотографией. Рядом была установлена фотография преподавателя университета Рудольфа Кучеры, память которого почтили минутой молчания.

Рудольф Кучера, один из ведущих чешских политологов, в годы нормализации был отстранен от профессии, публиковался в самиздате, а после «бархатной» революции стал одним из основателей кафедры политологии Карлова университета. Награжден знаком Минобороны как участник сопротивления режиму в ЧССР.

 
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