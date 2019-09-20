Студенты протестуют против изменения климата

В ряде чешских городов, в том числе и в Праге, в пятницу проходят преимущественно студенческие протестные акции, направленные на привлечение внимания к проблематике экологии и защиты климата. В этот же день в Чехии стартует «Неделя для климата», которая завершится 27 сентября. Сотни протестующих собрались в дообеденное время на пражской Староместской площади, откуда шествием направились по центру столицы. На вторую половину дня запланирован «Фестиваль будущего», который состоится на Стрелецком острове. Тема мероприятия – та же.

В Брно демонстранты собрались на Моравской площади. Разного рода акции готовятся в Чехии в четырех десятках городов.

К студентам подключились и некоторые культурные институции, например пражский Институт искусства – Театральный институт (IDU) вывесил из окон черные флаги. Брненские театры «Гусиня на проволоке» и «HaDivadlo» объявили забастовку.

Студенческие акции против экологического бездействия проходят также в ряде европейских городов.