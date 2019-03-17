Студенты недовольны качеством и дороговизной общежитий

Студенческие общежития в чешских городах, особенно в Праге и Брно, каждый год в самом начале учебного года переполнены. Однако после первого семестра ситуация меняется и койко-места освобождаются. Студенты жалуются на дороговизну проживания в общежитиях, предоставляемых университетами и институтами, а также на низкий уровень качества жилья – отсутствие надлежащего ремонта зданий общежитий и разваливающуюся мебель времен социалистической Чехословакии в обветшавших помещениях. Совместная аренда несколькими студентами квартиры обходится выгоднее и исключает ситуации, когда одной общей кухней вынуждены пользоваться по 25 человек.

В 2019 году на ремонт студенческих общежитий Министерство образования намерено выделить более 2 миллиардов крон (77 миллионов евро). На полную реконструкцию средств явно не хватит, так как, например, только пражский Карлов университет для реализации собственных планов по ремонтам претендует на сумму – 360 миллионов крон (14 миллионов евро).