Студенты из России, Украины и Казахстана составляют почти четверть всех иностранцев в чешских вузах

В Чехии продолжает увеличиваться число студентов из России, Украины, а также из Казахстана. Студенты из этих стран составляют в чешских вузах без малого 25% всех иностранцев, решивших получить высшее образование именно в Чешской Республике.
В прошлом году выходцы из трех упомянутых стран, обучавшиеся в вузах, составили 11813 человек. Примерно половина всех иностранных студентов являются словаками.
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