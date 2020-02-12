Студенты из России, Украины и Казахстана составляют почти четверть всех иностранцев в чешских вузах

В Чехии продолжает увеличиваться число студентов из России, Украины, а также из Казахстана. Студенты из этих стран составляют в чешских вузах без малого 25% всех иностранцев, решивших получить высшее образование именно в Чешской Республике.

В прошлом году выходцы из трех упомянутых стран, обучавшиеся в вузах, составили 11813 человек. Примерно половина всех иностранных студентов являются словаками.