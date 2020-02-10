Архив передач

Студенты из Китая отправятся на карантин

Антон Каймаков
10-02-2020
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Гигиенисты приказали пражским вузам изолировать на 14 дней от остальных учащихся всех студентов из Китая, а также педагогов, которые приехали из КНР в Чехию после 15 января сего года. Распоряжение касается 31 столичного вуза, а также Горного университета в Остраве. Учебные заведения обязаны составить списки всех вернувшихся из Китая и предоставить их Санитарно-эпидемиологическим станциям. Подчеркивается, что двухнедельный карантин в данном случае является профилактической мерой, призванной предотвратить распространение коронавируса.

В Чехии до сих пор не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

 
 
 
 
 
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