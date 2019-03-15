Студенты Чехии подключились к всемирной акции Friday for Future

Сотни учащихся пражских средних школ в пятницу подключились к мировой протестной акции Friday for future против изменений климата. Студенты требуют от политиков более тщательной охраны окружающей среды и ужесточения лимитов выбросов вредных веществ.

Участники пикета, собравшиеся утром на Малостранской площади, с транспарантами «Защитите планету, защитите наше будущее» прошли к зданию правительства и вернулись на пространство рядом с костелом св. Микулаша, где прозвучали доклады как самих студентов, так и их педагогов, ученых, академиков.

Были сформулированы главные проблемы по Чехии: отмена лимитов на добычу угля, исключения из установленных нормативов допустимых выбросов для ТЭС, небережное использование сельскохозяйственных площадей.

Собравшиеся также минутой молчания напомнили о 80-й годовщине оккупации Чехословакии.