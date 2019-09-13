Студентка пражской Академии искусств Дарья Кащеева завоевала студенческого «Оскара»

Престижную премию американской киноакадемии Student Academy Awards, которую называют «студенческим "Оскаром"», получил чешский мультипликационный фильм «Дочь», созданный студенткой пражской Академии искусств (FAMU) Дарьей Кащеевой. Эту награду FAMU завоевала впервые за 30 лет.

Уроженка Таджикистана Дарья Кащеева осваивает профессию художника-мультипликатора с 2015 г. Короткометражный кукольный фильм «Дочь», снятый с помощью ручной камеры, повествует о взаимоотношениях дочери и отца, которым сложно найти взаимопонимание.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Лос-Анджелесе 17 сентября 2019 г.