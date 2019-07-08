Стрыцова и Мухова вышли в четвертьфинал турнира Уимблдона

22-летняя чешская теннисистка Каролина Мухова предподнесла 8 июля сюрприз и вышла в четвертьфинал турнира Уимблдона. Она оказалась сильнее своей землячки Каролины Плишковой, победив ее со счетом 4:6, 7:5 и 13:11.
Удача также сопутствовала чешке Барборе Стрыцовой, выигравшей в тот же день поединок с Элизой Мертенс из Бельгии со счетом 4:6, 7:5 и 6:2.
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