Стрыцова и Мухова вышли в четвертьфинал турнира Уимблдона

Лорета Вашкова
08-07-2019
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22-летняя чешская теннисистка Каролина Мухова предподнесла 8 июля сюрприз и вышла в четвертьфинал турнира Уимблдона. Она оказалась сильнее своей землячки Каролины Плишковой, победив ее со счетом 4:6, 7:5 и 13:11.

Удача также сопутствовала чешке Барборе Стрыцовой, выигравшей в тот же день поединок с Элизой Мертенс из Бельгии со счетом 4:6, 7:5 и 6:2.

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