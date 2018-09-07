Строительство социального жилья заплатит государство

Стопроцентное возмещение всех затрат из государственного бюджета пообещал премьер Чехии Андрей Бабиш муниципалитетам, которые возьмутся за возведение социального жилья. Об этом глава правительства заявил во время сейма Союза городов и сел. Деньги будут возмещаться при условии, что 20% из общего количества построенных квартир будут выделены в качестве социального жилья.

По предварительным подсчетам, страна нуждается в 65 тысячах квартир, которые могли бы предоставляться в аренду нуждающимся гражданам. На реализацию плана строительства социального жилья планируется выделить около 80 миллиардов чешских крон (3,1 миллиарда евро).