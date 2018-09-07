Строительство социального жилья заплатит государство

Антон Каймаков
07-09-2018
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Стопроцентное возмещение всех затрат из государственного бюджета пообещал премьер Чехии Андрей Бабиш муниципалитетам, которые возьмутся за возведение социального жилья. Об этом глава правительства заявил во время сейма Союза городов и сел. Деньги будут возмещаться при условии, что 20% из общего количества построенных квартир будут выделены в качестве социального жилья.

По предварительным подсчетам, страна нуждается в 65 тысячах квартир, которые могли бы предоставляться в аренду нуждающимся гражданам. На реализацию плана строительства социального жилья планируется выделить около 80 миллиардов чешских крон (3,1 миллиарда евро).

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