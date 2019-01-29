Строительство новой больницы в Летнянах может представлять угрозу для краевых медучреждений

Эва Туречкова
29-01-2019
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Планируемое строительство новой городской больницы в пражском районе Летняны стало камнем преткновения между столичной мэрией и руководством Центрально-Чешского края, которое опасается отлива не только пациентов, но и медперсонала из краевых больниц.

Министр здравоохранения Адам Войтех, премьер Андрей Бабиш и гетман Центрально-Чешского края Ярослава Покорна Ерманова будут искать возможные варианты решения в ходе личной встречи, которая состоится в ближайшие дни, сообщила СМИ Ерманова.

Согласно планам, финансировать строительство будет государство, оно же должно взять на себя и управление новой больницей.

 
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