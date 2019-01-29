Строительство новой больницы в Летнянах может представлять угрозу для краевых медучреждений

Планируемое строительство новой городской больницы в пражском районе Летняны стало камнем преткновения между столичной мэрией и руководством Центрально-Чешского края, которое опасается отлива не только пациентов, но и медперсонала из краевых больниц.

Министр здравоохранения Адам Войтех, премьер Андрей Бабиш и гетман Центрально-Чешского края Ярослава Покорна Ерманова будут искать возможные варианты решения в ходе личной встречи, которая состоится в ближайшие дни, сообщила СМИ Ерманова.

Согласно планам, финансировать строительство будет государство, оно же должно взять на себя и управление новой больницей.