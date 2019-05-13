Строительство чешских высокоскоростных железнодорожных коридоров начнется в 2025 году

По словам нового министра транспорта Владимира Кремлика, в 2025 году Чехия планирует начать строительство первого высокоскоростного железнодорожного коридора. Чехия намерена воспользоваться нормами, применяемыми для поездов TGV французских государственных железных дорог. Данный вариант обойдется значительно дешевле, чем разработка собственных норм с нуля.

Самыми первыми чешскими высокоскоростными железнодорожными участками станут трассы между Прагой и Беховицами, а также между Пржеровом и Остравой.