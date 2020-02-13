Архив передач

Строители завершили бурение туннеля Дебореч

Тимур Кашапов
13-02-2020
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Государственное управление железнодорожной инфраструктуры сообщило о завершении бурения туннеля Дебореч протяженностью 660 метров. Работы заняли почти полтора года и велись в рамках проекта модернизации линии Судомержице-Вотице, которое позволит значительно сократить протяженность трассы между Прагой и Табором.

Модернизация линии Судомержице - Вотице является одним из завершающих этапов строительства в пределах коридора IV, который соединяет Германию и Австрию через Дечин, Прагу и Ческе Будеевице. Вторая железнодорожная линия будет проложена параллельно действующей однопутной линии. Будут также проложены два тоннеля и построена новая железнодорожная станция Червены Уезд. Все строительные работы должны быть завершены в январе 2022 года.

 
 
 
 
 
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