Строители завершили бурение туннеля Дебореч

Государственное управление железнодорожной инфраструктуры сообщило о завершении бурения туннеля Дебореч протяженностью 660 метров. Работы заняли почти полтора года и велись в рамках проекта модернизации линии Судомержице-Вотице, которое позволит значительно сократить протяженность трассы между Прагой и Табором.

Модернизация линии Судомержице - Вотице является одним из завершающих этапов строительства в пределах коридора IV, который соединяет Германию и Австрию через Дечин, Прагу и Ческе Будеевице. Вторая железнодорожная линия будет проложена параллельно действующей однопутной линии. Будут также проложены два тоннеля и построена новая железнодорожная станция Червены Уезд. Все строительные работы должны быть завершены в январе 2022 года.