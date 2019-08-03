Стресс на работе ощущают свыше 90% чехов. Треть ратует за более продолжительный отпуск

Определенный дискомфорт и стресс, вызывающие усталость и раздражение, на работе ощущают свыше 90% чехов. Виной тому является рекордно высокий уровень трудоустройства на протяжении долгого времени, в результате чего сотрудники зачастую длительный период сталкиваются с проблемой повышенной или растущей нагрузки.
Более длительный отпуск помог бы трети опрошенных работников, почти 25% приветствовали бы начисление так называемой отпускной премии. Таковы итоги исследования, проведенного обществом Up Česká republika. В опросе приняло участие 525 респондентов.
Две трети опрошенных полагают, что они чувствовали бы себя более комфортно, если бы им повысили зарплату. Лишь 7% участников исследования сообщили, что они полностью довольны положением дел на работе.
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