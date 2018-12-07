Стража Пражского Града отмечает свое 100-летие

Стража Пражского Града отмечает 100-летие своего образования. В программе празднования юбилея – торжественная церемония в присутствии президента Чешской Республики Милоша Земана, в которой также принимает участие соединение почетного караула президента Словакии, конный почетный караул и члены клуба военной истории в форме времен Первой республики.

Стража Пражского Града является особым подразделением чешских вооруженных сил и подчинена начальнику Военной канцелярии президента, которого назначает лично глава государства. Приказ о создании Стражи Пражского Града был подписан 6 декабря 1918 г., когда отделение было выведено из состава 28-го пехотного пражского полка. В годы Первой республики караульные из числа легионеров использовали униформу, которую ранее носили во Франции, Италии и России.