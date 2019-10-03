Архив передач

Страны Вышеградской четверки поддержали вступление Сербии в ЕС

Тимур Кашапов
03-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В замке Ланы под Прагой продолжается саммит стран Вышеградской четверки, в котором участвуют президенты ЧР, Словакии, Польши и Венгрии. В ходе дискуссии, состоявшейся 2 октября, главы государств обсудили различные вопросы международной повестки дня, в том числе стратегию группы после выхода Великобритании из ЕС, новый бюджет ЕС и реализация крупных проектов в сфере инфраструктуры.

«Вышеградская группа представляет и должна продолжать представлять собой «разумную Европу», а также заниматься решением стратегических задач, стоящими перед Европой, такие как безопасность, миграция, изменение климата, самообеспеченность энергией, процессы цифровизации и роботизации, состояние инфраструктуры и поддержание внутреннего рынка. Все эти направления открывают широкие возможности для сотрудничества Вышеградской группы. Оно может быть успешным, только если страны объединят свои усилия и продолжат выступать единым фронтом», - прокомментировал встречу с коллегами президент ЧР Милош Земан.

В четверг, 3 октября, в Ланы прибыли также лидеры Сербии и Словении Александар Вучич и Борут Пахор, которые вместе с остальными главами государств собираются обсудить перспективы расширения Европейского Союза на Балканы при поддержке Вышеградской группы. По окончании саммита президент Земан заявил, что все его участники поддержали вступление Сербии в ЕС и готовы оказать Белграду всяческую помощь.

Тимур Кашапов
03-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему

Объявлены лауреаты Премии Вацлава Гавела – 2019

Лауреатом ежегодной премии имени Вацлава Гавела за права человека, которую вручает Парламентская ассамблея Совета Европы при поддержке Библиотеки…
Милош Земан, фото: Михаела Данелова, Чешское радио

Президент готов закрыть уголовное дело на премьера

«Горячей темой» чешских СМИ стало заявление президента, сделанное главой государства в телеинтервью на канале Barrandov 19 сентября.…
Милош Земан и Андрей Бабиш, фото: ЧТК / Крумпганзл Михал

В Ланах обсуждались Косово, Украина и грядущая встреча президентов Вышеградской четверки

Грядущая встреча президентов Вышеградской четверки, Сербии и Словении, которая состоится в октябре в Пражском Граде, взаимоотношения…
Далее об этом
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 