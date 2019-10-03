Страны Вышеградской четверки поддержали вступление Сербии в ЕС

В замке Ланы под Прагой продолжается саммит стран Вышеградской четверки, в котором участвуют президенты ЧР, Словакии, Польши и Венгрии. В ходе дискуссии, состоявшейся 2 октября, главы государств обсудили различные вопросы международной повестки дня, в том числе стратегию группы после выхода Великобритании из ЕС, новый бюджет ЕС и реализация крупных проектов в сфере инфраструктуры.

«Вышеградская группа представляет и должна продолжать представлять собой «разумную Европу», а также заниматься решением стратегических задач, стоящими перед Европой, такие как безопасность, миграция, изменение климата, самообеспеченность энергией, процессы цифровизации и роботизации, состояние инфраструктуры и поддержание внутреннего рынка. Все эти направления открывают широкие возможности для сотрудничества Вышеградской группы. Оно может быть успешным, только если страны объединят свои усилия и продолжат выступать единым фронтом», - прокомментировал встречу с коллегами президент ЧР Милош Земан.

В четверг, 3 октября, в Ланы прибыли также лидеры Сербии и Словении Александар Вучич и Борут Пахор, которые вместе с остальными главами государств собираются обсудить перспективы расширения Европейского Союза на Балканы при поддержке Вышеградской группы. По окончании саммита президент Земан заявил, что все его участники поддержали вступление Сербии в ЕС и готовы оказать Белграду всяческую помощь.