Столичное метро празднует 45-летие

Ирина Ручкина
08-05-2019
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В среду, 8 мая, в Праге пройдет ряд акций, приуроченных к юбилею столичного метрополитена. На линии метро С (красная линия) снова можно будет увидеть исторические составы – те самые, которые открыли в Праге движение под землей 9 мая 1974 года. Эти поезда будут курсировать на самом протяженном участке, по которому они когда-то ездили: от Гайе (Háje), ранее называвшейся станцией «Космонавтов», до Вокзала Голешовице (Nádraží Holešovice), ранее Фучикова. Для создания аутентичной атмосферы работники метрополитена будут одеты в форму того времени.

Пражская транспортная служба подготовила к празднику богатую сопроводительную программу. На некоторых станциях будут открыты палатки, где самые маленькие посетители смогут развлечься играми, связанными с правилами пользования общественным транспортом или историей транспортного движения в Праге.

 
 
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