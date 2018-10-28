Столетие Чехословакии стало событием международного уровня

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер написал в своем Twitter: «100-летие рождения независимой Чехословакии мы отмечаем вместе со всеми чехами и словаками — друзьями, соединенными в сердце Европы. Поздравляю с годовщиной!. За век карта Европы может поменяться, но ее дух продолжает жить».

Поисковая программа Google открывается 28 октября заставкой, изображающей Прагу и Братиславу. В шуточном сообщении указано: «Чешская Республика и Словакия отмечают день своей независимости как соседние страны, соединенные дружескими отношениями… и любовью к кнедликам!»