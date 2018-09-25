Стоимость жилья в новостройках Праги в 1-м полугодии выросла на 24%

По данным Чешского статистического управления, строительные компании начали до конца июля нынешнего года строительство 1161 квартиры в жилых комплексах Праги. По сравнению с 2008 годом, это на 70% менее. Стоимость жилья в новостройках в первом полугодии подорожала на 24 процента и достигла 94 тысяч крон за один кв. метр (свыше 3670 евро).

Аналогичная динамика цен прослеживается на недвижимость на вторичном рынке жилья. За последние три года новые квартиры в чешской столице подорожали примерно на 70%.

Как следует из исследования Центра анализа экономики и рыночных механизмов, снижение числа разрешений на строительство повышает темпы роста квартир на 1,18 процента. Следующим доводом подорожания, по мнению экспертов центра, является инфляция. С 2005 года инфляция выросла на 27%, что отразилось и на стоимости жилья, - сообщил директор исследования CETA Aлеш Род.