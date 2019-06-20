Стоимость виньетки в Чехии может увеличиться до 2 тыс. крон

Стоимость годовой виньетки для чешских автомобилистов может увеличиться с 1500 до 2000 крон (около 80 евро), как первоначально требовало Министерство транспорта ЧР. Повысить цену предложил заместитель движения АNО Мартин Коловратник в поправке о замене существующих бумажных марок электронными с 2021 года. Документ будет рассмотрен Палатой депутатов в июле. Парламентарии обсудят и то, какие транспортные средства будут освобождены от дорожных сборов.

В рамках новой системы плата за проезд может быть оплачена электронным способом через интернет или мобильное приложение. Платежи, которые будут привязаны к регистрационному номеру транспортного средства, будут регистрироваться в информационной системе Государственного фонда транспортной инфраструктуры. Факт их оплаты будет проверяться с помощью камер, которые установят вдоль всех платных дорог в стране.