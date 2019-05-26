Стоимость строительных работ в Чехии стремительно растет

Эва Туречкова
26-05-2019
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Стоимость строительных работ в Чехии за последние два года выросла на 50 процентов. В случае застройки жилыми зданиями, расценки выше на целых 70 процентов, сообщает чешское информагентство ЧТК со ссылкой на девелопера Радима Пассера (Passerinvest Group).

По утверждению Пассера, строительную отрасль в Чехии ежегодно покидают 7500 работников, достигнувших пенсионного возраста. Коррупция и нехватка рабочих рук – два главных фактора, которые, по мнению предпринимателя, отрицательно влияют и на качество проводимых работ.

 
 
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