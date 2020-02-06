Стоимость горючего на чешских заправках подешевела на десятки геллеров. Цена на литр бензина самой популярной v strane марки Natural 95 на прошлой неделе снизилась на 22 геллера до отметки 32,04 кроны. Литр топлива на заправке в среду стоил около 31,69 крон, что на 26 геллеров меньше, чем неделей раньше.

Таковы данные компании CCS, отслеживающей динамику цен на автомобильный бензин. Aналитики предсказывали снижение цен, угроза эпидемии коронавируса снизила стоимость, сообщает чешское информагентство ЧТК.