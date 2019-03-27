Сто лет назад столица Словакии была переименована из Прешпорока в Братиславу

Катерина Айзпурвит
27-03-2019
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27 марта 2019 года исполнилось сто лет с того момента как Братислава стала носить свое сегодняшнее название. После того как Словакия стала частью независимой Чехословакии, ее столица Прешпорок была переименована в Братиславу. От прежнего названия решили отказаться из-за его немецкого звучания, напоминавшего о Габсбургской монархии. Название «Братислава» использовалось в языке чешского и словацкого национального возрождения с середины XIX века.

Ранее у города был целый ряд имен: по-немецки он назывался Прессбург, по-венгерски Пожонь, по-чешски Пршепурк. На 1919 год население города было преимущественно немецким, и словаки составляли лишь 20% от общего числа жителей. Тем не менее, первый президент Чехословакии Т.Г. Масарик настаивал на включении города в состав новой республики, учитывая его важное стратегическое положение на Дунае.

 
 
 
 
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