Степень поддержки ЕС гражданами Чехии выросла

Антон Каймаков
04-06-2019
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Согласно исследованию словацкой неправительственной организации Globsec, степень поддержки ЕС гражданами Чехии за последние два года ощутимо выросла. Уровень позитивного отношения к ЕС в Чешской Республике, однако, остается самым низким среди государств «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия).

68% чешских граждан во время опроса заявили, что в случае проведения соответствующего референдума, они готовы проголосовать за то, чтобы их страна осталась в составе Евросоюза. В позапрошлом году положительный ответ на подобный вопрос давал 41% респондентов. Для сравнения – степень поддержки ЕС в Венгрии составляет 81%, в Польше 87%, а в Словакии 71%.

 
 
 
 
 
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