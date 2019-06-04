Степень поддержки ЕС гражданами Чехии выросла

Согласно исследованию словацкой неправительственной организации Globsec, степень поддержки ЕС гражданами Чехии за последние два года ощутимо выросла. Уровень позитивного отношения к ЕС в Чешской Республике, однако, остается самым низким среди государств «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия).

68% чешских граждан во время опроса заявили, что в случае проведения соответствующего референдума, они готовы проголосовать за то, чтобы их страна осталась в составе Евросоюза. В позапрошлом году положительный ответ на подобный вопрос давал 41% респондентов. Для сравнения – степень поддержки ЕС в Венгрии составляет 81%, в Польше 87%, а в Словакии 71%.