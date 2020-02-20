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STEM: Наибольшим доверием граждан Чехии продолжает пользоваться премьер Бабиш

Эва Туречкова
20-02-2020
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Среди членов правительства и глав политических партий, чехи наиболее склонны доверять премьеру Андрею Бабишу. Положительно о главе кабинета министров отзывается ровно половина опрошенных.

Второе место занимает министр финансов Алена Шиллерова, которой выразили доверие 47 процентов респондентов. Третью позицию занимает министр труда и социальных дел Яна Малачова (41%).

Пятерку завершают председатель Пиратской партии Иван Бартош (40 %) и министр культуры Любомир Заоралек (39 %). Данные за январь опубликовало агентство STEM.

 
 
 
 
 
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