STEM: Наибольшим доверием граждан Чехии продолжает пользоваться премьер Бабиш

Среди членов правительства и глав политических партий, чехи наиболее склонны доверять премьеру Андрею Бабишу. Положительно о главе кабинета министров отзывается ровно половина опрошенных.
Второе место занимает министр финансов Алена Шиллерова, которой выразили доверие 47 процентов респондентов. Третью позицию занимает министр труда и социальных дел Яна Малачова (41%).
Пятерку завершают председатель Пиратской партии Иван Бартош (40 %) и министр культуры Любомир Заоралек (39 %). Данные за январь опубликовало агентство STEM.
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