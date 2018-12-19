Ставки по ипотечным кредитам в Чехии в среднем повысились до 2,78%

Ставки по ипотечным кредитам в Чехии в ноябре 2018 г. в среднем повысились до 2,78% с 2,66%, зарегистрированных в октябре. В январе текущего года ставки составили 2,28%. Данные предоставила компания Fincentr Hypoindex. В ноябре и декабре предыдущего года ставки ипотек находились на минимальном уровне 1,77%.

Вступление в 2016 г. в силу закона «О потребительском кредите» повлекло за собой повышение ипотечных ставок, к которому прибегли прежде всего крупные банки. В 2017 г. их примеру последовал также Чешский национальный банк. В январе в Чехии были оформлены более 7780 договоров по ипотекам, что на 1568 меньше, чем в декабре прошлого года.

По сравнению с предыдущим месяцем, объем ипотечных кредитов сократился на 20%, однако в целом до конца ноября 2018 г. общий объем кредитов на жилье по сравнению с прошлым годом не уменьшился. Об этом сообщил директор отделения ипотечного кредитования Raiffeisenbank Mилан Волдржих. Глава агентства по продаже недвижимости Bidli Oндржей Maшин сообщил, что более строгие критерии порядка выдачи кредитов, установленные банками, уже повлекли за собой снижение интереса к приобретению жилья.