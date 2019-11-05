Ставки ипотек в Чехии опустились в среднем до 2,5%

Ставки по ипотечным кредитам в Чехии в октябре текущего года в среднем сократились до 2,5%, что означает снижение на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. С начала 2019 года, когда ставки по ипотеке оказались на уровне выше 3%, показатели снизились на 0,54%.

Выводы сделаны на основе данных Broker Consulting Index (индекс ипотечного кредитования) по состоянию на октябрь 2019 года.

Главный аналитик Broker Consulting Мартин Новак отмечает, что «общее снижение уровня ставок не является маркетинговым трюком, однако действительно имеет место при оформлении заявлений о предоставлении ипотечных кредитов или окончании срока фиксации, когда банки имеют право изменить условия кредитования».