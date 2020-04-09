Статистика заражения COVID-19 за 8 апреля

В Чехии была опубликована последняя статистика заражения коронавирусом нового типа. Как сообщается на официальном сайте Минздрава, за последние сутки в ходе тестирования было обнаружено 295 новых случаев инфицирования, в то время как днем ранее этот показатель составил 195. Количество проведенных тестов достигло нового рекорда – 8164.

Всего в Чехии к четвергу, 9 апреля, было сделано 106 845 тестов. 104 Covid-позитивных пациента умерло, из них пятеро за последние сутки, 243 человека выздоровели. Больше всего случаев заражения обнаружено в Праге, на втором месте – Оломоуцкий край.