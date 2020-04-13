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Статистика заражения COVID-19 в Чехии на 13 апреля

Тимур Кашапов
13-04-2020
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В Чешской Республике была опубликована последняя статистика заражения коронавирусом нового типа. Как сообщается на официальном сайте Минздрава, за последние сутки в ходе тестирования было обнаружено 89 новых случаев инфицирования, что является самым низким показателем с середины марта, количество проведенных тестов составило 3233.

Всего в Чехии к понедельнику, 13 апреля, было сделано более 128 тыс. тестов. 139 Covid-позитивных пациента скончалось, из них один за последние сутки, 467 человек выздоровели.

 
 
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