Статистика заражения COVID-19 в Чехии на 13 апреля

В Чешской Республике была опубликована последняя статистика заражения коронавирусом нового типа. Как сообщается на официальном сайте Минздрава, за последние сутки в ходе тестирования было обнаружено 89 новых случаев инфицирования, что является самым низким показателем с середины марта, количество проведенных тестов составило 3233.

Всего в Чехии к понедельнику, 13 апреля, было сделано более 128 тыс. тестов. 139 Covid-позитивных пациента скончалось, из них один за последние сутки, 467 человек выздоровели.