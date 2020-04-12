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Статистика заражения COVID-19 в Чехии на 12 апреля

Тимур Кашапов
12-04-2020
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В Чешской Республике была опубликована последняя статистика заражения коронавирусом нового типа. Как сообщается на официальном сайте Минздрава, за последние сутки в ходе тестирования было обнаружено 170 новых случаев инфицирования, количество проведенных тестов составило 4841.

Всего в Чехии к воскресенью, 12 апреля, было сделано 125 126 тестов. 132 Covid-позитивных пациента скончалось, из них трое за последние сутки, 422 человека выздоровели. Больше всего случаев заражения обнаружено в Праге, на втором месте – Оломоуцкий край.

 
 
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