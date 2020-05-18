Статистические данные показывают рост количества больных Covid-19

Согласно статистическим данным, количество больных Covid-19 в Чехии растет. Показатель обусловлен снижением числа вылечившихся пациентов.
В минувшее воскресенье было зафиксировано 20 новых случаев коронавируса, количество сделанных анализов, однако, сократилось наполовину. Доля тестов, показывающих положительный результат, поднялась с 0,52 до 1,16 процента. В настоящее время в Чехии от коронавируса лечатся менее 3000 пациентов.
Наибольшее количество случаев Covid-19 выявлено в Праге. На 100 000 населения приходится 151 пациент с коронавирусом. Наименее пострадавшим регионом остается Южная Чехия, где количество больных составляет 28 на 100 000 человек.
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