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Стартует очередной этап реконструкции автомагистрали D1

Эва Туречкова
22-02-2020
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В субботу стартует новый этап реконструкции чешской автомагистрали D1. В течение 2020 года работы начнутся на 7 участках протяженностью 71 км, к концу года должны быть сданы в эксплуатацию 37 км шоссе, сообщил на неделе министр транспорта Карел Гавличек.

Таким образом, транспортное ведомство рассчитывает, что в декабре будет полностью завершена реконструкция 127 км, то есть 80 процентов всей длины транзитной магистрали. Первые работы начались в 2013 году.

 
 
 
 
 
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