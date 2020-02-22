Стартует очередной этап реконструкции автомагистрали D1

В субботу стартует новый этап реконструкции чешской автомагистрали D1. В течение 2020 года работы начнутся на 7 участках протяженностью 71 км, к концу года должны быть сданы в эксплуатацию 37 км шоссе, сообщил на неделе министр транспорта Карел Гавличек.

Таким образом, транспортное ведомство рассчитывает, что в декабре будет полностью завершена реконструкция 127 км, то есть 80 процентов всей длины транзитной магистрали. Первые работы начались в 2013 году.